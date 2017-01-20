Abdullah Avcı: "Bu maç Fenerbahçe'nin son şansı değil"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, geride kalan 17 haftada elde ettikleri başarıları bu maçı kazanarak sürdürmek istediklerini ifade etti.



"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Geride kalan 17 haftanın kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Abdullah Avcı, "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Bir takım dalgalanmalar yaşıyor olmaları Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu değiştirmez. İyi bir müsabaka devam ediyor. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz. Medyada bu maçla ilgili 'Fenerbahçe'nin son şansı' gibi şeyler yazılıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya daha 18. haftada bu algının oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yarış uzun süre devam edecek. Bizim yükümüz yok. Bizim sadece oyun gücümüz var. Bu oyun gücünü de saha da göstermeye çalışacağız. Oyun gücümüzle hep sahanın içinde olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



"İLK MAÇTA BİZ BASKIYLA BAŞLAMIŞTIK"

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadıkları maç hakkında da konuşan başarılı teknik adam şunları söyledi:

"İlk maçta biz baskıyla başlamıştık. Ama 55. dakikada Emre'nin kırmızı kart görmesiyle bu sefer rakip baskı yapmaya başladı. Ama bunları da detaylandırdık. Bu maçta nasıl olur bilmiyorum ama biz takım olarak oyunun iki yönünü oynamaya çalışıyoruz. Ne zaman baskı yapacağız, ne zaman bekleyeceğiz bunları çalıştık. Bakalım bu senaryolar sahaya nasıl yansıyacak hep beraber göreceğiz."



"CİDDİ SAKATLIK DURUMUMUZ YOK"

Hakan Özmert dışında takımda sakat oyuncu bulunmadığını da dile getiren Avcı, "Dünkü kupa maçında Egemen bir darbe almıştı sadece. Onun durumunu takip edeceğiz. Ciddi bir sakatlık durumumuz yok. Şu anda 22 oyuncuyla sağlıklı bir biçimde çalışıyoruz" diye konuştu.



"KARAKTERİ YÜKSEK OYUNCULAR ALDIK"

Oyuncu karakterleri ve kaliteleri yüksek üç oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "İrfan Can eski takımındaki cezasından dolayı bu maçta görev alamayacak. Egemen'i zaten konuşmaya gerek yok. Milli Takım'da da beraber çalışmıştık. Rekabetin olduğu yerde her zaman gelişim olur. Biz de bu rekabeti oluşturduk" diyerek sözlerini noktaladı.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Öte yandan Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idmanın teknik bölümü ise basına kapalı gerçekleşti.