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Metin Albayrak
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Metin Albayrak: "Forvet almayabiliriz"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Forvet transferi yapmayabiliriz, bu şekilde kapatabiliriz" dedi

20 Ocak 2017 Cuma, 13:33:56 Güncelleme: 13:34:59

"Forvet transferi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, 1-2 oyuncuya teklifte bulunduk, transferi yapmak için yapmak istemiyoruz. Türkiye'nin durumu belli, UEFA'nın istekleri belli, dövizdeki kurlar belli. Forvet transferi yapmayabiliriz, bu şekilde kapatabiliriz."

"UMARIM FENERBAHÇE'Yİ 2 MAÇTA DA YENERİZ"
"Vodafone Arena'da ilk kez Fenerbahçe derbisi oynayacağız. Bu sene hem kupa hem de ligde gelecekler, umarım ikisinde de kazanır ve onları da yenilgiyle uğurlarız. Futbolcular devre arasında değil de sezon sonunda istiyor."

"FORVET ALMASAK BİLE SORUN DEĞİL"
"Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen var, her gün 4-5 oyuncu başvuruyor ancak bizim için takım uyumu çok önemli. Ekip ruhuna uygun oyunlar arıyoruz. Gelen bir para var ancak bu parayı illa transfere harcayacağız diye bir durum yok. Kamerun Milli Takımı'nda oynayan, Türk Milli Takımı'nda oynayan bir forvetimiz var. Forvet almasak bile sorun değil, fazla mal göz çıkartmaz paramız kasamızda durur, sezon sonunda bakarız."

TALISCA KALIYOR
"Talisca ile 2 yıllık kontratımız var, gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. 2018-2019 sezonunda da bizde olacak. Talisca'nın satın alma opsiyonu ile ilgili bir durum var, görüşüyoruz. Talisca, geçen hafta başkanla görüştü ve 'ben bu kulübü çok seviyorum, burada mutluyum' dedi. Biz de kendisini seviyoruz, kendisinden memnunuz."

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