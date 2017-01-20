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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

20 Ocak 2017 Cuma, 13:59:04 Güncelleme: 14:00:29

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında dün Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ilk antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, kupa maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, pas çalışmaları ve yarı sahada taktik maçın ardından şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında hafif sakalık yaşayan Ryan Babel ve Gökhan Gönül, takımla çalışmalara katıldı.

Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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