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Büyükşehir Gaziantepspor, Marinkovic ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'da orta saha oyuncusu Nenad Marinkovic'in sözleşmesi feshedildi

20 Ocak 2017 Cuma, 14:02:28 Güncelleme: 14:03:52

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda sezon başında takıma dahil edilen Marinkovic ile toplantı yapıldığını belirten Açıkgöz, "Oyuncumuzla yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshettik. Marinkovic'e, bugüne kadar takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Sezon başında Sırbistan'ın Vozdovac kulübünden 3 yıllığına transfer edilen Marinkovic, 3 lig maçında 114 dakika görev aldı.

 

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