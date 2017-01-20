Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Hollandalı teknik adam, zor bir dönemde sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bizim için çok zordu. Büyük ve beklentilerin çok fazla olduğu bir kulübe geldik. Bize sunulan kadro, başka birinin kadrosuydu. Bence kadro iyi bir şekilde dengelenmemişti" diye konuştu.



Göreve başladıktan sonra kadroyu oturtmak için bir arayış içine girdiklerini vurgulayan Advocaat, şunları kaydetti:



"Sürekli bir deneme içerisindeydik. Bir süre geçti ve artık ilk 14 oyuncumuzu biliyorduk. Bunu Avrupa maçlarında görebildik. Ayrıca ligin bazı maçlarında aldığımız sonuçlarla bunu görebildik ve gösterebildik. İstediğimiz skorları gördüğümüz bir dönem oldu. Takımın asıl gücünün bu olduğunu düşünüyorum. Aynı 11 ile oynayabiliyorsanız, gücünüzü sahaya yansıtabiliyorsunuz. Eğer elinizde 4 forvet varsa denemeye giriyorsunuz. En başta oyuncuların doğru imajını kafamızda oluşturmaya çalıştık."



"BEN FARKLI BİR KADRO YAPARDIM"

Dick Advocaat, "Takımı siz kursaydınız, kadronun ne kadarı farklı olurdu?" şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi:



"Hala iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. En başta burada olsaydım, kadro kurmak için elimde bir zaman olsaydı kadroyu farklı yapardım. Orta saha için de aynı şeyi söyleyebilirim. Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam daha farklı bir kadro kurardım. Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Avrupa'da çok iyi iş çıkardık. Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara baktığımızda gerçekten inanılmaz. Puan kayıplarımız, anlaşılabilir düzeyde değil."



"BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANMALIYIZ"

Advocaat, iyi organizasyonları sonucunda mevcut puanları topladıklarını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz çok iyi organize olan bir takım haline geldik ki bu puanları alabildik. Şu anda hala devre arasındayız. İkinci yarı yeni başlıyor. İki deplasman derbisi oynayacağımızı belirttiniz ama biz en iyi sonuçlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız. O nedenle bunu olumsuz olarak değerlendiremeyiz. Şampiyonluk şansımız için Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor."



Günümüz futbolunda orta saha kombinasyonlarının önemine dikkati çeken Advocaat, "Sahada fark oluşturan nokta orta saha kombinasyonudur. Elimizdeki oyuncular bireysel anlamda iyi oyuncular ama birlikte baktığımızda iyi bir orta saha kombinasyonu oluşturamamışız durumdayız" diye konuştu.



Kadro yapısıyla ilgili takımın eski teknik direktörünü eleştirmediğini anlatan Advocaat, "Muhakkak onun da kafasında oyun tarzıyla ilgili bir şeyler vardı. Geçtiğimiz sezon ile bu sezonu kıyaslarsanız, benden de fazla puan toplamış. Bence sadece kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum. Kadro kurmayla ilgili benim düşüncem bu şekilde" diye görüş belirtti.



Dick Advocaat, sarı-lacivertli taraftarlara ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bizim taraftara ihtiyacımız var ama şu anda onları stadımızda göremiyoruz. Sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçlarda görebiliyoruz. Ben bunu anlayamıyorum" ifadesini kullandı.



"OLUMSUZ BAKMIYORUM"

Hollandalı teknik adam, iyi kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Genel anlamda söylediklerime baktığınızda belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olacağımıza inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur" değerlendirmesinde bulundu.



Advocaat, bir basın mensubunun "Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edecek misiniz?" sorusunu, "Burada kupalar kazanmak önemli. Herkesin oyunumuzdan mutlu olması bizim için önem taşıyor ama önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak için hala çok erken. Zaten kulüpten de böyle bir talep gelmedi" şeklinde yanıtladı.





"AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Dick Advocaat, futbolcuları Aatıf Chahechouhe'nun kötü bir oyuncu olmadığını dile getirerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum" yorumunu yaptı.



Hollandalı teknik adam, şartlar dolayısıyla Aatıf Chahechouhe'yu Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta oynayan çok fazla futbolcu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor'da Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti" şeklinde konuştu.



Advocaat, son maçta forma giymeyen Alper Potuk'u kanat değil, orta saha oyuncusu olarak gördüğünü aktardı.



Dick Advocaat, Süper Lig'de sahalarında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iyi oynayamadıklarını da aktararak, "Sahamızdaki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Takım olarak özellikle ilk yarıda berbat bir mücadele ortaya koyduk." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.