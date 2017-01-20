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Cristian David Guanca Kasımpaşa
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Cristian David Guanca, Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, Arjantin'in Colon ekibinden orta saha oyuncusu Cristian David Guanca'yı transfer etti

20 Ocak 2017 Cuma, 16:54:31 Güncelleme: 17:06:46

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Arjantin ekiplerinden Colon'un 23 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Cristian Guanca, Kemerburgaz Tesislerimiz'de Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamız'a bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Cristian Guanca, son olarak Ekvador'un Emelec takımında kiralık olarak forma giymişti.

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