Cristian David Guanca, Kasımpaşa'da!

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Arjantin ekiplerinden Colon'un 23 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Cristian Guanca, Kemerburgaz Tesislerimiz'de Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamız'a bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.



Cristian Guanca, son olarak Ekvador'un Emelec takımında kiralık olarak forma giymişti.

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