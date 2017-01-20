Ferhat Kiraz, Evkur Yeni Malatyaspor'da!

Uzun süredir sol kanat için oyuncu arayışlarında olan sarı-kırmızılı yönetim Kasımpaşa'da forma giyen oyuncuya imza attırdı.



TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan ve bu doğrultuda kadrosunu kuran Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarı transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Sarı-kırmızılı yönetimin, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da top koşturan Ferhat Kiraz'ı kadrosuna katarak, ara transferde üçüncü transferini gerçekleştirdi.



Akşam saatlerinde Malatya'ya gelen tecrübeli oyuncunun, yarın oynayacak olan Mersin İdmanyurdu müsabakasının kadrosuna dahil edilmeyeceği belirtildi.

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