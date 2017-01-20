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Bandırmaspor Lukas Droppa
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Bandırmaspor, Lukas Droppa'yı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın da formasını giyen ön libero Lukas Droppa'yla anlaştı

20 Ocak 2017 Cuma, 21:53:11 Güncelleme: 21:55:27

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Recep Kılıç, yaptığı açıklamada, İstanbul'a gelen Droppa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Recep Kılıç, Droppa'nın yarın sabah resmi sözleşmeye imza atacağını ve takımla ilk antrenmanına çıkacağını belirtti.

Kılıç, Droppa'nın Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olduğunu ve Bandırmaspor'a büyük güç katacağına inandığını dile getirerek, "Lukas Droppa ile inşallah play-off etabına göz kırptık. O mevki için aradığımız futbolcu olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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