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Fas: 3 - Togo: 1
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Fas: 3 - Togo: 1 | MAÇ SONUCU

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fas, Togo'yu 3-1 mağlup etti

20 Ocak 2017 Cuma, 23:57:25 Güncelleme: 21 Ocak 2017 Cumartesi, 00:18:49

Oyem kentinde oynanan mücadelede, Fas'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aziz Bouhaddouz, 21. dakikada Romain Saiss ve 72. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Togo'nun tek golünü ise 5. dakikada Mathieu Kossivi attı.

Trabzonspor'da forma giyen Togolu Serge Akakpo, yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.

C Grubu'ndaki 3. ve son maçlarda, 24 Ocak Salı günü Fas ile Fildişi Sahili ve Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek.

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