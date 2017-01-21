Fas: 3 - Togo: 1 | MAÇ SONUCU

Oyem kentinde oynanan mücadelede, Fas'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aziz Bouhaddouz, 21. dakikada Romain Saiss ve 72. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Togo'nun tek golünü ise 5. dakikada Mathieu Kossivi attı.

Trabzonspor'da forma giyen Togolu Serge Akakpo, yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.

C Grubu'ndaki 3. ve son maçlarda, 24 Ocak Salı günü Fas ile Fildişi Sahili ve Togo ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek.