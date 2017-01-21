"Quaresma için acele etmeyelim"

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Sözleşmesi sona erecek olan Q7 ile yeniden masaya oturması gündemde olan Siyah-Beyazlılar’da bazı yöneticiler, aceleci davranılmamasını düşünüyor. Başkan Fikret Orman’a “Erken imza konsantrasyonunu bozabilir. Bizi şampiyon yapsın biz de ona hak ettiğini verelim” önerisini yaptı.