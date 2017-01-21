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Trabzonspor'dan Martin Caceres'e yeni teklif

Trabzon yönetimi sağlık testi “Yüksek riskli” çıkan 30 yaşındaki ünlü stopere “Eğer ciddi sakatlık yaşarsan garanti ücretin 500 bin Euro’ya düşer” teklifi sundu. Öneri kabul görmezse görüşmeler sonlandırılacak

21 Ocak 2017 Cumartesi, 00:50:10 Güncelleme: 09:33:56

Karadeniz ekibinin İstanbul’a getirdiği Martin Caceres’in transferi belirsizliğini koruyor.

Juventus’taki müthiş futboluyla dünyanın önde gelen stoperlerinden biri olarak gösterilen 30 yaşındaki yıldız, sakatlık problemleri yüzünden yaklaşık bir yıldır top oynayamadı. Son maçını 3 Şubat 2016’da Genoa’ya karşı oynayan Uruguaylı yıldız, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sahalara geri dönemeyince serbest kalmıştı. İstanbul’da yapılan görüşmelerde Caceres, 1 milyon Euro’luk imza parasının 1.5 milyon Euro’ya çıkarılmasını, 2 milyon Euro’ya el sıkışılan yıllık ücretinin de 300 bin Euro artırılmasını isterken, asıl problem sağlık testinde çıktı.

Testi yapan doktor “Yüksek riskli, sakatlığının tekrarlama ihtimali var” raporu verirken, ünlü yıldız için bu tehlikenin göze alınabileceğini düşünen Trabzonspor, pazarlıklarda bunu koz olarak kullandı.

YA VEDA YA İMZA
Bordo-Maviller, Caceres’e “Eğer ciddi bir sakatlık yaşarsan garanti ücret olarak sadece 500 bin Euro öderiz” teklifi sundu. Caceres “Varım” derse yeniden pazarlığa oturulacak. Çarşamba akşamı İstanbul’a gelen usta oyuncu, yapacağı son görüşmenin ardından anlaşamazsa ülkesine dönecek.

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ

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