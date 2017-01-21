Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Peki Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 22 Ocak 2017 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports (eski adıyla Lig TV) ekranından canlı olarak izlenebilecek.

Lacivert-beyazlılar, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. İstanbul ekibi, 14. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u, 15. haftada sahasında, o haftaya kadar namağlup durumda bulunan Beşiktaş'ı ve 17. haftada yine evinde Gençlerbirliği'ni yendi. Kasımpaşa, 16. haftada ise Kemal Özdeş'ten önce takımın başında yer alan Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor'a deplasmanda mağlup oldu.

Kasımpaşa ligde topladığı 21 puanla 10. sırada yer alırken, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor aynı puanla 12. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk haftasında Trabzon'da yapılan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-0 kazanmıştı.

16. RANDEVU

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligde karşılaştığı 15 maçın 6'sından Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakibinin kalesini 21 kez havalandırdı, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 7 maçtan sadece birinde galip gelebildi.

Tek galibiyetini 2010-2011 sezonunda 7-0 gibi farklı bir sonuçla elde eden bordo-mavililer, İstanbul'da 3 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, son 4 deplasman maçında ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle, 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavili takım, dış sahada Kasımpaşa'ya 12 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

STADYUM KONUMU