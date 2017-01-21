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FUTBOL

Arda Turan transfer olacak mı?

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:20:39

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    Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan, beIN SPORTS'ta yayınlanan DEPAR programına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

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    İşte Arda Turan'ın önemli açıklamaları:

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    "Hayatın her anından bir şeyler öğreniyoruz. 10 gün sonrada 10 yaşına gireceğim. Bulunduğunuz konumun kıymetini daha iyi anlıyorsunuz."

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