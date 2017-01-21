FUTBOL
Arda Turan transfer olacak mı?
21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:20:39 | Güncelleme: 11:44:02
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Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan, beIN SPORTS'ta yayınlanan DEPAR programına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.
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İşte Arda Turan'ın önemli açıklamaları:
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"Hayatın her anından bir şeyler öğreniyoruz. 10 gün sonrada 10 yaşına gireceğim. Bulunduğunuz konumun kıymetini daha iyi anlıyorsunuz."
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"Ben sadece kendim için değil, ülkemin insanı için de buradayım. İleride pişman olmayacağım bir şey yapmamak için elimden geleni yapıyorum."
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"Ben açıkçası o kadar da yedek kaldığımı düşünmüyorum. Şartlar gereği dünyanın en iyi takımındayız."
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"Pozisyon gereği herkes yeteri kadar forma şansı buluyor. Ben de bu takımın önemli bir parçası olmaya çalışıyorum. Bunu da başardığımı düşünüyorum."
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"Çok mutluyum. 33 yaşına kadar kontratım var. Eğer kariyer devam ederse öteki etkenler arkadan gelecektir."
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"Kontratımı burada tamamlamak istiyorum. Kısmet olursa kariyerimi burada bitirmek isterim."
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"İzin zamanlarımda her zaman ülkeme gelip iyi şeyler yapmak istiyorum."
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"All Star önemli bir organizasyondu ve biz hiç nedeninin sorgulamadan o yüzden oradaydık."
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