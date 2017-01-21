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İlhan Cavcav'dan kötü haber

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu belirtildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:23:00 Güncelleme: 12:44:02

Bir süredir hastanede tedavi gören Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'dan kötü haber geldi... 81 yaşındaki Cavcav'ın beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Cavcav'ın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hastaneden Cavcav'ın durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Makineye bağlı yoğun bakımda yaşatılıyor. Şuuru kapalı. Kendisi şu an yaşıyor ve makineye bağlı yaşıyor. Dün gece oluştu şuur bozukluğu, kendisini hastaneye getirdik. Şu anda yaşıyor. Takip eden beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi işlem yapmayacaklarını söylediler."

HABERTURK.COM

"DOKTORLAR ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Gençlerbirliği yöneticisi Ali Rıza Koç, Radyospor'a İlhan Cavcav'ın son durumu ile ilgili bilgi verdi. Koç, yaptığı açıklamada: "Dün gece sabaha karşı beyin kanaması geçiren başkan İlhan Cavcav yoğun bakımda. Doktorların müdahalesi sürüyor. Biz de başında bekliyoruz. Yaşı da ilerledi ancak Allah'tan ümit kesilmez. Doktorlar elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

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