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Martin Caceres
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Trabzonspor'dan Caceres açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Uruguaylı defans oyuncusu Martin Caceres ile ilgili olarak resmi açıklama yaptı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:49:18 Güncelleme: 11:52:16

Trabzonspor Kulübü, imza attırmak için Türkiye'ye getirdiği Martin Caceres için açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusunun transferinden vazgeçildiği duyuruldu. Trabzonspor'un açıklamasında Uruguaylı isimden vazgeçilme nedeni olarak maliyet neden gösterdi.

İşte Trabzonspor'un Martin Caceres açıklaması:

"Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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