Günün öne çıkan transfer iddiaları (21 Ocak 2017)

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:57:51 | Güncelleme: 13:09:50
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Galatasaray’da gündemin birinci maddesine oturan Lukas Podolski için karar pazartesi günü verilecek. Sarı-kırmızılı yönetim, iki nedenden dolayı bu operasyona soğuk bakıyor. Birincisi Podolski’nin yeri doldurulması zor bir isim olması... İkincisi ise Japonların bonservis için önerdiği 3 milyon euro. (Milliyet)
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Transferin yoğun takımı Trabzonspor'da yabancı kontenjanı alarm veriyor. Rodallega'yı gündemine alan bordo-mavililerin 14 sınırının dolmasıyla en az bir oyuncuyu göndermesi gerekecek. (Milliyet)
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İstanbul’da mutsuz olduğu söylenen Alman futbolcu Podolski'ye, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından Karabükspor maçında forma giymemesi önerildi. Ancak Poldi, Vissel Kobe’ye transferi sonuçlanana kadar sahada olacağını açıkladı. (Sabah)
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Golcü futbolcu Mario Mandzukic'i kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonu için 10 milyon Euro önerdi. Ancak Juventus'un bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. (Sabah)
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Beşiktaş, Mandzukic ve Ersan Gülüm'ün transferinin yanı sıra Sobol'da da sorun yaşıyor. Ukraynalı genç oyuncuyu 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan siyahbeyazlılar, Shakhtar Donetsk'in, 6 milyon Euro bonservis talebi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Shakhtar Donetsk'in istediği rakamı çok bulan Beşiktaşlı yöneticiler, Sobol transferini şimdilik askıya aldı. (Sabah)
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Sosa ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Juventus'ta yedek oturan Brezilyalı Hernanes ile de görüştü. Yıldız futbolcu "Gelirim" yanıtı verdi. (Takvim)
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Portekizli forvetin kulübü Lille'in Beşiktaş'ın kiralama teklifini kabul etmediği, Eder'i bonservisiyle göndermek istediği belirtiliyor. (Takvim)
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Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler, Çin'i karıştırdı... Ersan'ın adının Beşiktaş ile anılması, oyuncunun Türkiye gündeminde önemli yer tutması ve yazılan haberler Çin'in Fortuna kulübünü rahatsız etti. (Takvim)
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Trabzonspor, fazla forma şansı bulamadığı için İtalyan ekibi Torino'dan ayrılmak isteyen Venezuelalı oyuncu Josef Martinez için maliyet araştırması yapıyor. (Sabah)
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Kerim Frei'nin satışıyla transfer bütçesini artıran Beşiktaş yönetimi daha önce yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Kolombiyalı golcü Jackson Martinez'i gündemine aldı... Çin kulübü Guangzhou ile temasa geçen Siyah-Beyazlılar kiralama teklifini yineledi. (Takvim)
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Fenerbahçe, Lucas Lima’nın menajeriyle yapılan görüşmelerde, senelik 2 milyon Euro’dan el sıkıştı. Sambacı, Santos’un teklif ettiği yeni sözleşmeyi ise geri çevirdi. (Fanatik)
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Pazartesi Trabzon’a gelerek resmi imza sonrası ilk idmanına çıkması beklenen Hugo Rodallega, siftahı kupada Konyaspor maçı ile yapacak. Hazır durumdaki Kolombiyalı golcünün kupa performansı, yeni stattaki Gaziantepspor maçı için referans olacak. (Fanatik)
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Beşiktaş'a dönme hazırlıkları yapan Ersan Gülüm için maaş pazarlıkları sürdürürken, siyah-beyazlı yönetimde tecrübeli stoper için görüş ayrılıkları yaşandığı öğrenildi. Çoğunluk Ersan'ın transferine onay verse de bazı siyah beyazlı yöneticilerin sol bek için düşünülen Sobol'un alınmasından yana görüş bildirdiği belirtildi. (Fanatik)
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Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Galatasaray’da ikinci Olunga seferi başladı. Djurgardens’li 22 yaşındaki golcüyle Aslan’ın haricinde CSKA ve Hengfeng de ilgileniyor. (Fotomaç)
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Jose Sosa ile anlaşan F.Bahçe, Milan’ın inadını kırmaya çalışıyor. Bonservis için 7.5 milyon euro’da direten Çizme ekibi ile ikna turları son aşamada. (Fotomaç)
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Cimbom'un sezon başında renklerine bağladığı Nigel de Jong performansıyla eski kulübünün dikkatini çekti. Kariyerinde bir dönem Hamburg'da da forma giyen Hollandalı yıldız için Alman ekibi harekete geçti. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg'un yeni sportif direktörü Jens Todt, De Jong'u istiyor. (Fotomaç)
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Beşiktaş yönetimi Ersan Gülüm’e, “Bize bonservis bedeli ödemeden geleceğini sen söyledin. Ya bu işi çözersin, ya da bu transfer gerçekleşmez” diye şart koştu. (Fotomaç)
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Beşiktaş yönetimi Ersan Gülüm’e, “Bize bonservis bedeli ödemeden geleceğini sen söyledin. Ya bu işi çözersin, ya da bu transfer gerçekleşmez” diye şart koştu. (Fotomaç)
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Ganso, dün sosyal medya hesabı instagram'dan Sevilla formalı fotoğrafını paylaşıp altına düşünceli ve göz kırpan bir ifade koydu. Josef de bunun altına "Vem pro Fener (Fenerbahçe'ye gel)" yorumunda bulundu. Bu olay sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ikili arasında daha önce bu konuda bir şeyler konuşulmuş olabileceğini akıllara getirdi.
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Cimbom'un forvet adaylarından olan ve yönetici Levent Nazifoğlu'nun da doğruladığı Jonathan Calleri transferinde ilginç gelişmeler var. Aslan'ın elini yavaş tutması nedeniyle 23 yaşındaki futbolcunun Las Palmas ile el sıkıştığı öğrenildi. Menejarliğini yapan babası Guillermo Calleri oğluyla G.Saray da ilgilendiği belirtirken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio önemli bir bilgi paylaştı. Di Marzio "Calleri, Las Palmas ile anlaştı, pazar sağlık kontrolünden geçecek" dedi. (Fotomaç)
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Bir stoper daha almak isteyen Galatasaray'ın Aderlan Santos'a olan ilgisi sürüyor. İspanyol basını, 27 yaşındaki savunmacıyla Marsilya, Galatasaray ve Yunan kulüplerinin ilgilendiğini yazdı. Valencia ile 2020'ye kadar kontratı olan 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 5 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılılar ise bu transfere 3 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. (Fotomaç)
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Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de futbol oynayan ve teknik adamlık kariyerindeki ilk macerasını da Sivasspor ile yaşayan Roberto Carlos, Aytemiz Alanyaspor'dan teklif aldığını, ancak kabul etmediğini söyledi. Carlos, "Real Madrid ile Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Takım çalıştıramam" dedi. (Fotomaç)
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Kadro dışı bırakıldığı için çalışmalarını Dereağzı Tesisleri’nde sürdüren Van der Wiel ile ilgili olarak birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. Bunlardan en ciddi olanı ise Portekiz basını tarafından öne sürülen, Sporting’in 28 yaşındaki sağ beke talip olduğu iddiası. Pereira’yı Trabzonspor’a gönderen Sporting’in Van der Wiel’i transfer etmek istediği yönünde sürekli haberler çıkıyor. Yönetim dört gözle yapılacak teklifi beklese de, Yeşil-Beyazlılar tarafından henüz resmi bir girişimde bulunulmadı. (Fanatik)
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Uzun süre transfer gündeminde kalan Sergiy Sydorchuk için kulübü Dinamo Kiev'den Fenerbahçe'ye yanıt geldi. Yüksek bonservisi nedeni ile kiralama yöntemini düşünen Fenerbahçe ile iletişime geçen Ukraynalı yöneticiler, "15 milyon euro getirin; Sydorchuk sizindir" mesajı gönderip transferde başka bir ihtimal olmadığını gösterdiler. (Fotomaç)
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Çaykur Rizespor bir süredir görüşme halinde olduğu Hamit Altıntop ile el sıkıştı. Galatasaray’dan ayrılan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun eşi doğum yapacağı için anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi. (Fanatik)