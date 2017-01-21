Günün öne çıkan transfer iddiaları (21 Ocak 2017)

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Bir stoper daha almak isteyen Galatasaray'ın Aderlan Santos'a olan ilgisi sürüyor. İspanyol basını, 27 yaşındaki savunmacıyla Marsilya, Galatasaray ve Yunan kulüplerinin ilgilendiğini yazdı. Valencia ile 2020'ye kadar kontratı olan 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 5 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılılar ise bu transfere 3 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. (Fotomaç)