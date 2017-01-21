SÜPER LİG HABERLERİ
21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (21 Ocak 2017)

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:57:51

  • 1
    1 | 25

    Galatasaray’da gündemin birinci maddesine oturan Lukas Podolski için karar pazartesi günü verilecek. Sarı-kırmızılı yönetim, iki nedenden dolayı bu operasyona soğuk bakıyor. Birincisi Podolski’nin yeri doldurulması zor bir isim olması... İkincisi ise Japonların bonservis için önerdiği 3 milyon euro. (Milliyet)

  • 2
    2 | 25

    Transferin yoğun takımı Trabzonspor'da yabancı kontenjanı alarm veriyor. Rodallega'yı gündemine alan bordo-mavililerin 14 sınırının dolmasıyla en az bir oyuncuyu göndermesi gerekecek. (Milliyet)

  • 3
    3 | 25

    İstanbul’da mutsuz olduğu söylenen Alman futbolcu Podolski'ye, sarı-kırmızılı kurmaylar tarafından Karabükspor maçında forma giymemesi önerildi. Ancak Poldi, Vissel Kobe’ye transferi sonuçlanana kadar sahada olacağını açıkladı. (Sabah)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300