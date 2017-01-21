Akhisar Belediyespor: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. hafta maçında Akhisar Belediyespor'la Kayserispor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Golsüz eşitlikle sona eren 90 dakikanın ardından 21 puanlı Akhisar Belediyespor 13. sırada yer aldı. 13 puanlı Kayserispor ise 16. sırada kaldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR'DA... AKHİSAR BELEDİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

AKHİSAR BELEDİYESPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek



AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora Körk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Sissoko, Onur Ayık (Dk. 66 Olcan Adın), Özer Hurmacı, Muğdat Çelik (Dk. 54 Adu), Vaz Te

KAYSERİSPOR: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Anıl Karaer, Rotman, Lawal, Deniz Türüç (Dk. 74 Erkan Kaş), Kubilay Sönmez, Güray Vural (Dk. 88 Hakan Aslantaş), Umut Bulut



SARI KARTLAR: Dk. 30 Rotman, Dk. 32 Mabiala, Dk.90+2 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 59 Custodio (Akhisar Belediyespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada Akhisar Belediyesporlu Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada gole izin vermedi.

18. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası içine sol kanattan gelen topu kafayla Umut Bulut'a aktardı. Umut Bulut'un vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün, ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

32. dakikada Ömer Bayram'ın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahamada topu kontrol etti.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada Kayserispor atağında Güray Vural'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Umut Bulut'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada Lawal'ın uzun pasında topa sahip olan Güray Vural'ın ceza alanı çaprazından sert şutunda kaleci Bora Körk topu önledi.

80. dakikada Rotman'ın sağ çaprazdan kaleye şutunda kaleci Bora Körk meşin yuvarlağa sahip oldu.

81. dakikada Güray Vural'ın sağ çaprazdan kaleye ortasında topla buluşan Lawal, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bora Körk, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.