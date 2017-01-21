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Beşiktaş Tevfik Yamantürk divan kurulu başkanlığı
FUTBOL

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk, divan kurulu başkanlığına aday oldu

Beşiktaş Kulübünde Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz'den boşalan divan kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:36:36 Güncelleme: 16:39:06

Vodafone Arena'da düzenlediği toplantısında divan kurulu başkanlığına aday olduğunu dile getiren Yamantürk, medeni bir seçim beklediğini söyledi.

Henüz listesinin belli olmadığını aktaran Yamantürk, "Eski başkanımızla bir yemek yedik. Kendisinin uygun göreceği bir ya da iki ismi yönetime teklif etmesini söyledim." diye konuştu.

Kulüplerin kendilerine emanet olduğunu belirten Tevfik Yamantürk, "Böyle geçiş dönemlerinde sıkıntılar olmamalı. Beşiktaş büyük bir aile. Aile içinde, kardeşler arasında nasıl çekişme olmazsa burada da olmamalı. Masadan kalkmayı bileceksiniz. Bazen kaybederken kazanırsınız." ifadelerini kullandı.

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