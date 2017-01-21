KAYSERİSPOR HABERLERİ
21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Tolunay Kafkas Sergen Yalçın Akhisar Belediyespor Kayserispor
FUTBOL

Tolunay Kafkas: Önümüzde ciddi maçlar var

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Akhisar Belediyespor’da teknik direktör Tolunay Kafkas, içeride ve dışarıda alınan her puanın değerli olduğunu söyledi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:18:46 Güncelleme: 17:20:28

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, ligin son 10 haftasında en az gol yiyen takım olduklarına dikkat çekti.

Oyuna iyi başladıklarını, rakip takım karşısında baskı kurmayı başardıklarını ifade eden Kafkas, "İkinci yarının başında oyundan düştük fakat orta saha değişikliğini yapınca tekrar toparladık. Ligde son 10 maçta en az gol yiyen takımız. Çok çalışıyoruz, üstüne koymaya çalışıyoruz. İçeride ve dışarıda alınan her puanı değerli buluyorum. Önümüzde ciddi maçlar var onlara odaklanıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

SERGEN YALÇIN: DEPLASMANDA ALINAN 1 PUAN HER ZAMAN İYİDİR
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaptığı açıklamada deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Maçın sonlarına doğru çok gidiş geliş oldu ama oyunun genelinde iyi mücadele ettik. Kazanmak için büyük çaba sarf ettik. Maç pozisyon açısından bize daha çok dönüktü. Fizik olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Mücadeleden memnunum. Oyuncular kazanmak için her şeyi yaptılar. Akhisar iyi bir takım, güzel savunma yaptı. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman iyidir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler
FUTBOL

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi!
Günün öne çıkan transfer iddiaları (21 Ocak 2017)
FUTBOL

Hamit Altıntop'un yeni takımı...
Arda Turan transfer olacak mı?
FUTBOL

"33 yaşına kadar..."
İlhan Cavcav'dan kötü haber
FUTBOL

İlhan Cavcav'dan kötü haber