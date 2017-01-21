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Eskişehirspor: 3 - Balıkesirspor: 2

TFF 1. Ligin 18. haftasında Eskişehirspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-2 yendi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:32:16 Güncelleme: 17:39:04

Eskişehirspor: 3 - Balıkesirspor: 2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 69 Semih Şentürk), Hakan Çinemre, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak (Dk. 73 Bilal Aziz Özer), Ofoedu (Dk. 81 Murat Uçar), Hürriyet Gücer, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Ramazan Övüç, Bruno Mezenga
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Burak Çalık, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Abdulkadir Özgen), Mehmet Boztepe (Dk. 66 Cüneyt Köz), İshak Çakmak, Kethevoama, Bekamenga
Goller: Dk. 15 Ofoedu, Dk. 59 ve 61 Bruno Mezenga (Eskişehirspor), Dk. 80 Abdulkadir Özgen, Dk. 85 Burak Çalık (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ramazan Övüç (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Bekamenga, Dk. 75 Okan Alkan (Balıkesirspor)

Öte yandan Eskişehirspor, ilk yarının son dakikasında Erkan Zengin'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

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