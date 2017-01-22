İlhan Cavcav'ın Türk futboluna damga vuran hikayeleri...

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Kemal Özdeş'in maça çıkmadan görevden alınması İlhan Cavcav'ın başkanlık kariyerinde yaşanan en ilginç teknik direktör ayrılışı oldu. Tecrübeli başkan, 35 yıllık süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi. Bakkal, başkent ekibinde 5 kez görev aldı.