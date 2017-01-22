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İlhan Cavcav'ın Türk futboluna damga vuran hikayeleri...

21 Ocak 2017 Cumartesi, 18:55:24

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    Efsane başkan İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'nde ilk olarak 1977 yılında başkanlığa seçildi.

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    Kısa süre sonra görevinden ayrılan Cavcav, 4 yıl sonra yeniden başkan oldu ve 1981'den itibaren kesintisiz olarak Kırmızı-Siyahlı kulübü yönetti.

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