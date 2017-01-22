İlhan Cavcav'ın Türk futboluna damga vuran hikayeleri...
21 Ocak 2017 Cumartesi, 18:55:24 | Güncelleme: 22 Ocak 2017 Pazar, 11:55:08
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Efsane başkan İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'nde ilk olarak 1977 yılında başkanlığa seçildi.
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Kısa süre sonra görevinden ayrılan Cavcav, 4 yıl sonra yeniden başkan oldu ve 1981'den itibaren kesintisiz olarak Kırmızı-Siyahlı kulübü yönetti.
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Cavcav, başkanlık koltuğuna oturduğu 35 yılda 56 kez teknik direktör değişikliğine gitti.
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81 yaşındaki İlhan Cavcav, son olarak 16 yıl önce takımında kaptan olan Ümit Özat'ı teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Ümit Özat imzayı attıktan sonra Cavcav'ın elini öptü...
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Kemal Özdeş'in maça çıkmadan görevden alınması İlhan Cavcav'ın başkanlık kariyerinde yaşanan en ilginç teknik direktör ayrılışı oldu. Tecrübeli başkan, 35 yıllık süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi. Bakkal, başkent ekibinde 5 kez görev aldı.
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Başkent temsilcisini 1987-1988 sezonunda çalıştıran Hüsnü Macurni takımın başında bir maça çıkarken, Yılmaz Vural ise ikinci döneminde sadece Eskişehirspor maçında kulübede bulundu.
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Cavcav başkanlığındaki Gençlerbirliği 5 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 2 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.
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İlhan Cavcav hayatını adadığı Gençlerbirliği ile 2 kez Avrupa'da mücadele ettti...
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Gençlerbirliği, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda mücadele etti. 2004'te UEFA Kupası'nı kazanan Valencia, kupadaki tek yenilgisini Gençlerbirliği karşısında yaşadı.
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Bu sezon oynanan Gençlerbirliği - Bursaspor maçında rahatsızlığı devam eden İlhan Cavcav takımını yine de yalnız bırakmamıştı...
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İlhan Cavcav, Adanaspor-Gençlerbirliği maçını ise oksijen cihazı desteği alarak izlemişti.
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81 yaşındaki İlhan Cavcav Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına devam ederken, hasta olmasına rağmen transferler ile yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyordu.
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Efsane başkan geçtiğimiz hafta Brezilyalı futbolcu Bady ile hastane odasında sözleşme imzalamıştı.
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Transfer cambazı olarak bilinen İlhan Cavcav, Türk futboluna birçok isim kazandırırken, "80 yaşına geldim, öpülmedik yerim kalmadı insanlara inanmaktan" sözleri ile gündeme damga vurmuştu.