TRABZONSPOR HABERLERİ
21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Faycal Fajr
FUTBOL

Trabzonspor, Deportivo'dan Faycal Fajr'ı istiyor!

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un, Fas milli takımı formasını da giyen orta Faycal Fajr'a teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 18:55:26 Güncelleme: 18:57:48

28 yaşındaki futbolcunun satılmasına kulübünün de sıcak baktığı, Trabzonspor'un oyuncu için 2 milyon Euro'luk teklifle Deportivo'nun kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin milli takımında forma giyen Faycal, çıktığı 2 karşılaşmada 2 asist yaparken, Deportivo La Coruna forması ile bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

KADDOURI DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
Trabzonspor'un sezon başı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri de yeniden gündeme geldi. Bordo mavililer sezon sonunda Napoli ile olan sözleşmesi sona erecek oyuncu için yeniden harekete geçerken, kulübünün 26 yaşındaki Faslı futbolcuyu satmak istediği ancak Kaddouri'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Trabzonspor yönetimin ise oyuncuyu ikna etme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Martin Caceres'e yeni teklif
FUTBOL

Caceres'te sıcak gelişme!
Castillo'dan kolbastı şov
FUTBOL

Castillo'dan kolbastı şov
Batuhan Karadeniz'den Trabzonspor itirafı
FUTBOL

Pişmanlık itirafı!
Yusuf Yazıcı'dan eski okuluna ziyaret!
FUTBOL

Yusuf Yazıcı'dan eski okuluna ziyaret!