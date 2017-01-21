FUTBOL
Galatasaray - Karabükspor maçına damga vuran kararlar...
21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:16:51 | Güncelleme: 20:33:27
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Karabükspor - Galatasaray maçının ilk yarına Cüneyt Çakır damgasını vurdu.
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16. dakikada Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına attığı pası kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
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Golün ardından Karabüksporlu oyuncular, Yasin'in topu koluyla düzelttiği yönünde hakem Cüneyt Çakır'a uzun bir süre itiraz etti.
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Cüneyt Çakır da golün sahibi Yasin'e pozisyonu sorarken, Yasin topu omzuyla kontrol ettiğini gösterdi. Çakır daha sonra golü geçerli saydı.
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Sosyal medyada Cüneyt Çakır'ın pozisyonu Yasin'e sorması 'skandal' olarak nitelendirildi.
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31. dakikada ise Lionel Carole'ün ceza sahası içerisinde Seleznyov ile girdiği pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır, Karabükspor lehine penaltı kararı verdi.
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Bu sefer de Galatasaraylı futbolcular Cüneyt Çakır'a itiraz ederken, penaltıyı gole çeviren Seleznyov durumu 1-1' getirdi.
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HTSPOR yazarı Bülent Yavuz pozisyonları yorumladı:
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"Galatasaray'ın Yasin'le kazandığı golle elle oynama yok. Yasin'in açık eli dengeyi sağlamak için açılmış."
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"Omzuyla aldığı topu gol yapan Yasin Öztekin suçsuzdu. Nitekim hakem zorla da olsa golü verdi."
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"Cüneyt Çakır'ın Yasin'e elle oynayıp oynamadığını sorması şık değildi."
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"Hem Galatasaraylı hem Karabüklü oyuncu topla oynama mücadelesi yaparken yere düşüyorlar. Bir ihlal görünmüyor. "
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"Hakemin penaltı noktasını göstermesi bana göre yanlıştı."
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Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın pozisyonu el değil ama hakem bunun etkisinde kalarak psikolojik bir kararla ucuz bir penaltı verdi.
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Rıdvan Dilmen: Pozisyon hem penaltı değil, hem de Karabüklü oyuncu 2. sarıdan kırmızı görebilirdi. Abartılı attı kendini.
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Erman Toroğlu: Cüneyt Çakır mahalle maçı yönetir gibi maç yönetiyor.
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Ahmet Çakar: Türk hakemliği ve Cüneyt iflas ettiler.Yasinin poz.etkisinde kalınıp( bence el yok) skandal bir penaltı verildi.