KARDEMİR KARABÜKSPOR HABERLERİ
21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray - Karabükspor maçına damga vuran kararlar...

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:16:51

  • 1
    1 | 18

    Karabükspor - Galatasaray maçının ilk yarına Cüneyt Çakır damgasını vurdu.

  • 2
    2 | 18

    16. dakikada Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına attığı pası kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

  • 3
    3 | 18

    Golün ardından Karabüksporlu oyuncular, Yasin'in topu koluyla düzelttiği yönünde hakem Cüneyt Çakır'a uzun bir süre itiraz etti. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300