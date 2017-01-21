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Mario Gomez
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Wolfsburg, Gomez'in golüyle 3 puana ulaştı

Bundesliga'daki 17. hafta maçında Hamburg'u ağırlayan Wolfsburg, Gomez'in attığı golle rakibini 1-0 yenmeyi başardı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:40:42 Güncelleme: 20:45:46

Bundesliga 17. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, konuk ettiği Hamburg'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 83. dakikada Alman futbolcu Mario Gomez kaydetti. Hamburg'un İsveçli oyuncusu Albin Ekdal, 33. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 5. kez fileleri havalandırdı.

Wolfsburg'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı milli futbolcu Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında 80 dakika görev yaptı.

Bu sezon Bundesliga'daki 5. galibiyetini alan Wolfsburg, puanını 19'a çıkardı. Ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayan Hamburg ise 13 puanda kaldı.

BUNDELIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLAR:
Werder Bremen - Borussia Dortmund: 1-2
Augsburg - Hoffenheim: 0-2
Darmstadt 98 - Mönchengladbach: 0-0
Schalke 04 - Ingolstadt: 1-0

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