GALATASARAY HABERLERİ
21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'e sert sözler

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:27:35

  • 1
    1 | 15

    NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçı değerlendirirken tartışmalı pozisyonlar için net ifadeler kullandı.

  • 2
    2 | 15

    İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

  • 3
    3 | 15

    "Karabük’ün kazanması normal Galatasaray’ın eksikleri var, Sneijder gibi bir yaratıcı oyuncusu eksik. Galatasaray kazandığı maçları bundan farklı oynamadı."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300