Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'e sert sözler

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:27:35 | Güncelleme: 21:41:43
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NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçı değerlendirirken tartışmalı pozisyonlar için net ifadeler kullandı.
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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;
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"Karabük’ün kazanması normal Galatasaray’ın eksikleri var, Sneijder gibi bir yaratıcı oyuncusu eksik. Galatasaray kazandığı maçları bundan farklı oynamadı."
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"Kadıköy’e gidiyor, teslimiyeti var, Karabük’e gidiyor direnci yok. Taraftarı da mutsuz. Taraftar futbola gelir. Fenerbahçe’de taraftar gitmiyor oyun kötü diye. Basketbolda 15 bin kişi var."
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"Galatasaray geçen senenin başlarında 50 bin kişi ile oynuyordu. Muslera 5 üzerinden 2, Carole 1, De Jong 2, Selçuk 1, Yasin 2, Podolski 1, Bruma 1’i bile zor veririm."
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"Öyle bir teknik direktörün var ki sabah akşam gol yiyorsun kafayla. Yedikleri golün yarısından fazlası kafayla. Sen buna da bir çözüm bulmuyorsan... Karabük atıyor, Webo atıyor... Zaafın aynı, uzun stoperin yok, uzun bekin yok."
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"Böylesine bir tablo normal. Karabük bu ligde sevimli bir takım. Antrenörü yakışıklı filan, hırslı... Teknik direktörü sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Galatasaray nereden çıktı bu maç diyor."
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"Adana’da Medipol Başakşehir-Adana maçında Hüseyin Göçek’in verdiği golün etkisiyle, bugün Cüneyt Çakır, Yasin’e pozisyonu sordu."
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"Yılların futbolun içindeki bir adamı olarak Yasin’in golü temiz, omuzuyla aldı topu. Cüneyt Çakır, Yasin’in pozisyonunda kaldı ve penaltıyı öyle verdi. Ucuz penaltı verdi."
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"Karar doğru değil. 0-0 gitseydi, o penaltıyı vermezdi. Etki altında kalmamalı Çakır gibi bir isim. Yasin’e de ilk golü sormaması lazımdı. Çekip gitmeliydi."
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"Seleznyov kendini abartılı attı penaltı pozisyonunda. İkinci sarıdan atılırdı. Verilmez o penaltı."
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"Cüneyt hoca arkadaşımız, kardeşimiz ama, yönetmiyor. İdare ediyor. Skora göre, duruma göre... O kadar şey oldu ki..."
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"Cüneyt Çakır'a sorum şu; 'Maç 0-0 gitseydi, Karabük'ün penaltısını verir miydin?' Kesinlikle ve kesinlikle, vermezdi"
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"Yasin'in pozisyonundan sonra bitti. Maç 1-1 olsaydı, 4 dakika uzatacaktı. 6 dakika olsa bile, 4 dakika uzatacaktı."
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"Yasin'in pozisyonunu oyuncuya soruyorsun. O zaman profesyonel hakemsin, paranın birazını Yasin'e ver."