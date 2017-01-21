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Yasin Öztekin: "El olsaydı hakeme söylerdim"

Galatasaray'ın Karabükspor'a 2-1 yenildiği mücadelenin ardından Yasin Öztekin açıklamalarda bulundu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:38:46 Güncelleme: 21:40:18

Ligin 18. haftasında Galatasaray'ın Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta; sarı-kırmızılı ekibin golü atan Yasin Öztekin, Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandırarak ligde kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Yasin geçen sezon 30 maçta 7 kez rakip ağları sarsarken bu sene ilk 18 karşılaşmada sekiz gole ulaştı. Yasin, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta ise 6 gole katkıda bulundu.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Yasin’in açıklamaları şu şekilde:

“Zor bir deplasman maçıydı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Karabük çok gelemedi kalemize. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek farklı olurdu. Ne yazık ki değerlendiremedik. Çok kötü bir kayıp bunu telafi etmemiz lazım. Kötü oynamadık ama skora yansıtamadık…”

“Attığım golde topun elime değdiğini iddia ettiler ama yüzde 100 omzuma değdi. El olsaydı hakeme söylerdim. Emindim... Cüneyt Çakır sordu ben de 'El yok' dedim…”

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