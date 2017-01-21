Igor Tudor: "Penaltı haksız karardı"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'un Galatasaray maçı sonrası açıklamaları şöyle:

"Çok mutluyum. Büyük takımlara karşı her kazan kazanamıyorsunuz. Oyuncularım her şeylerini verdiler. Oyuncularım, kulübüm için çok mutluyum. Maça çok iyi hazırlandık. Büyük takımlara ya da herhangi bir takıma karşı sürekli savunma yapan anlayışla oynamayı sevmiyorum. Hücum da yapmanız gerekiyor. Bu yaklaşım da galibiyeti getirdi. Aslında her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Sürekli en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ekstra odaklanma durumu olmuyor. Sadece rakipler değişiyor. En iyi maçımız değildi. 3 tane çok nemli eksiğimiz var. İlk 11'in yarısı eksikti. Buna rağmen galibiyetle ayrılıyoruz" diye konuştu.

"PENALTI HAKSIZDI"

Hakemin penaltı kararını da değerlendiren Tudor, "Hakemlerden şikayet ediyorum bildiğiniz gibi. Ama bugün itiraf etmeliyim. Penaltı haksız karardı bana göre. Yasin'in pozisyonu da televizyonda gördüğüm kadarıyla yüzde elli elli. Bir açıdan var gibi, bir açıdan yok gibi görünüyor" dedi.

Tudor, maç içinde taç atmak için kenara gelen Yasin ile arasında geçen diyaloğun sorulması üzerine, "Baskı altında olduğunu hissettim. Destek amaçlı sırtına dokundum" şeklinde konuştu.