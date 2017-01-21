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Hamza Hamzaoğlu
FUTBOL

Bursaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:27:56 Güncelleme: 22:33:52

Ve Bursaspor'da beklenen oldu... Ligin 18. haftasında oynanan ve Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşama sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Bursaspor Başkanı Ali Ay, iki gün önce yaptığı açıklamada "Hamzaoğlu'yla devam kararı aldım. Onun arkasındayım" demişti.

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