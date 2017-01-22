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Kemal Özdeş Kasımpaşa
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Kemal Özdeş: "Trabzonspor’u puansız göndereceğiz"

İkinci yarıya 3-0’lık G.Birliği galibiyetiyle başlayan Kasımpaşa, evinde oynayacağı Trabzon maçını da kazanarak üst sıralara yerleşmeyi amaçlıyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:33:05 Güncelleme: 22 Ocak 2017 Pazar, 09:34:30

Paşa’nın başarılı hocası Kemal Özdeş, çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Özdeş, “Trabzonspor’u puansız göndermek istiyoruz. Takımının enerjisi oldukça üst düzeyde. Oyunun bütününde mücadele edip çok koşmalıyız. Oyunumuzu rakibe kabul ettirip çıkışımızı sürdürmek amacındayız. Trabzon’da 4 yeni oyuncu oynamaya başladı. Fakat bizim en büyük artımız birbirini tanıyan oyuncuların olması” dedi. 

HABERTÜRK SPOR / Volkan KÖSE

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