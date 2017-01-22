Kemal Özdeş: "Trabzonspor’u puansız göndereceğiz"

Paşa’nın başarılı hocası Kemal Özdeş, çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.



Özdeş, “Trabzonspor’u puansız göndermek istiyoruz. Takımının enerjisi oldukça üst düzeyde. Oyunun bütününde mücadele edip çok koşmalıyız. Oyunumuzu rakibe kabul ettirip çıkışımızı sürdürmek amacındayız. Trabzon’da 4 yeni oyuncu oynamaya başladı. Fakat bizim en büyük artımız birbirini tanıyan oyuncuların olması” dedi.

HABERTÜRK SPOR / Volkan KÖSE