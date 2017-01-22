Mısır: 1 - Uganda: 0

Port-Gentil kentinde oynanan maçta Mısır'a galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Abdallah Saied kaydetti.



Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Mısır, puanını 4'e yükseltti. İkinci maçından da mağlup ayrılan Uganda'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.



GANA'YI GYAN TAŞIDI

Grubun diğer maçında ise Gana evinde Mali'yi Asamoah Gyan'ın tek golüyle yenerek liderliğini sürdürdü.



D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda, 25 Ocak Çarşamba günü Mısır ile Gana ve Uganda ile Mali karşı karşıya gelecek.

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