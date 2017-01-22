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Mısır - Uganda
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Mısır: 1 - Uganda: 0

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır, Uganda'yı 1-0 mağlup etti

22 Ocak 2017 Pazar, 00:13:29 Güncelleme: 00:16:22

Port-Gentil kentinde oynanan maçta Mısır'a galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Abdallah Saied kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Mısır, puanını 4'e yükseltti. İkinci maçından da mağlup ayrılan Uganda'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

GANA'YI GYAN TAŞIDI
Grubun diğer maçında ise Gana evinde Mali'yi Asamoah Gyan'ın tek golüyle yenerek liderliğini sürdürdü.

D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda, 25 Ocak Çarşamba günü Mısır ile Gana ve Uganda ile Mali karşı karşıya gelecek.

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