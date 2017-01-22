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"Yine Cüneyt Çakır, yine eyyam"

Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçındaki yönetimiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Cüneyt Çakır, sosyal medyada sert bir dille eleştirildi

22 Ocak 2017 Pazar, 10:27:55 Güncelleme: 10:32:13

- İki hafta önce kaleci topa elle dokununca, bu hafta da rakip faul yapınca penaltı veren Cüneyt Çakır’a maç verilmesin artık!
- Yine Cüneyt Çakır, yine eyyam!
- Bu hakeme bırak Şampiyonlar Ligi finalini, halı sahada maç bile yönettirmem...
- As düdüğünü yeter!
- Türkiye’nin en iyi hakemi kararsız kalıp korkaklık yapar mı!
- Yasin’in golünde aklı kaldı, olmayan penaltıyı verdi.
- Çakır keşke Yasin’e sorduğu gibi Karabük’ün penaltısını da Igor Tudor’a sorsaydı. Penaltı olmadığını anlardı.
- Neden hep şaibeli işlerde Çakır var?

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