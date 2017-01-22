- İki hafta önce kaleci topa elle dokununca, bu hafta da rakip faul yapınca penaltı veren Cüneyt Çakır’a maç verilmesin artık!

- Yine Cüneyt Çakır, yine eyyam!

- Bu hakeme bırak Şampiyonlar Ligi finalini, halı sahada maç bile yönettirmem...

- As düdüğünü yeter!

- Türkiye’nin en iyi hakemi kararsız kalıp korkaklık yapar mı!

- Yasin’in golünde aklı kaldı, olmayan penaltıyı verdi.

- Çakır keşke Yasin’e sorduğu gibi Karabük’ün penaltısını da Igor Tudor’a sorsaydı. Penaltı olmadığını anlardı.

- Neden hep şaibeli işlerde Çakır var?

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