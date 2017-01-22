Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyasporun karşısına çıkacak. Peki Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00de Bahçeşehir Okulları Arenada oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, son 2 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 15. haftada Kasımpaşaya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 2 maçta Gaziantepsporu 1-0 ve Osmanlısporu 2-0 yendi.

SAVUNMA FORMDA

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor.

Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupasında Boluspora 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.

HÜCUMDAKİ GÜÇ CENK VE TALİSCA

Beşiktaşın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak.

Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.

HUTCHINSON KART SINIRINDA

Beşiktaşın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor.

Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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