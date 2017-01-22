Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav hayata gözlerini yumdu.

1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü'ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.



Spor camiasından başsağlığı mesajları...

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ: Bugün çok kara, Burası Ankara...





TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: "Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyorum. Gençlerbirliği Ailesi ve tüm Spor camiamızın başı sağolsun."



BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: "Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz. Saygılarımızla..."



FENERBAHÇE KULÜBÜ: "Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na baş sağlığı dileriz."



GALATASARAY KULÜBÜ: "İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz."



TRABZONSPOR KULÜBÜ: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ: "Türk Futbolunun duayeni, dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Başta futbol ailesi olmak üzere; Gençlerbirliği Camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."



GAZİANTEPSPOR KULÜBÜ: "Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Gençlerbirliği Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."



GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: "İlhan Cavcav'ın yokluğunu hissedeceğiz. İki hafta önce kendisini ziyaret ettim, kötü hissediyordu."



ARDA TURAN: "Futbolumuzun efsane isimlerinden İlhan Cavcav başkan, mekanın cennet olsun. Ailesinin ve Türk futbolunun başı sağolsun."



BURAK YILMAZ: "Büyük Başkan İlhan Cavcav, Başımız Sağolsun..."

ÜMİT ÖZAT: "9 yaşından beri tanıyorum. 32 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Yakınlarının yanına gidip acılarını paylaşmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Onun hakkı kolay kolay ödenmez. İnşallah ondan bayrağı devralacak kişi Gençlerbirliği'ni daha iyi yerlere getirecektir. Toprağı bol olsun, perişan bir vaziyetteyiz."