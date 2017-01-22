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Ricardo Faty'den Hamza Hamzaoğlu'na veda mesajı

Bursaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, dün takımdan gönderilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı

22 Ocak 2017 Pazar, 14:18:28 Güncelleme: 14:27:20

Yeşil-beyazlı takımda dün oynayan Adanaspor karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı. Bursaspor'un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, deneyimli teknik adam için sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. 30 yaşındaki oyuncu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her şey için teşekkürler hocam. Ne yazık ki hedeflerimize birlikte ulaşmayı denedik, fakat olmadı. Profesyonelliğiniz için hem size hem de ekibinize teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Bize gelince, biz oyuncular, durumu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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