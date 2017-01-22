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Bursaspor yerli hoca istiyor!

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra teknik direktörlük koltuğu için yerli bir ismi göreve getirmek istediklerini söyledi

22 Ocak 2017 Pazar, 15:01:21 Güncelleme: 15:10:17

Yeşil-beyazlı kulüp, dün oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Adanaspor maçının ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

25 Ocak tarihinde kupada Ümraniyespor, 29 Ocak'ta ise ligde Başakşehir ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, teknik direktör arayışları da başladı.

Yeşil-beyazlıların ikinci başkanı Ali Ademoğlu, "Bugün yönetim kurulumuz ile toplantı halinde olacağız. Dün akşamdan bu yana netleşen veya görüştüğümüz bir isim yok. Ancak bu süreci yabancı bir teknik adam ile atlatamayacağımızı düşünerek yerli bir hoca getirmek istiyoruz. Yarın Ankara'da yada İstanbul'da bu sorunu çözmek istiyoruz" dedi.

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