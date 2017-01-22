Osmanlıspor: 1 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor evinde Antalyaspor'u konuk etti.



45'te Webo attığı golle Osmanlıspor'u soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

89'da Mbilla ile durumu 1-1'e getiren Antalyaspor'da 90+2. dakikada sahneye Eto'o çıktı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 28 yaparken, Osmanlıspor ise 26 puanda kaldı.

OSMANLISPOR: 1 - ANTALYASPOR: 2

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

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OsmanlıÖzgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem HanoğluKarcemarskas, Vrsajevic, Aykut Demir, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Regattin, Maher, Umar, Webo (Dk. 78 Bifouma)Fornezzi, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım (Dk. 77 Serdar Özkan), Charles (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Danilo (Dk. 63 Motta), Mbilla, Deniz Kadah, Eto'oDk. 45 Webo (Osmanlıspor), Dk. 89 Mbilla, Dk. 90+2 Eto'o (Antalyaspor)Dk. 51 Mehmet Güven, Dk. 70 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 67 Zeki Yıldırım, Dk. 87 Salih Dursun, Dk. 90+2 Deniz Kadah (Antalyaspor)Musa Çağıran'ın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top az farkla kalenin solundan auta çıktı.Regattin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.Etame'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşunu kaleci Karcemarskas son anda kornere çeldi.Danilo Campos'un sol kanattan ortasında altıpas içinde Etame'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.Mehmet Güven'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.Regattin'in ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten dışarı gitti.sol çaprazda topla buluşan Musa Çağıran'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Fornezzi gole izin vermedi.Antalyaspor üst üste iki pozisyondan faydalanamadı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Motta'nın şutunda Karcemarskas, topa son ada ayak koydu. Kaleciden seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Deniz Kadah'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.Maher'in ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta top üst direğe çarparak auta gitti.Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mbilla, altıpasta topu kafayla Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-1konuk ekip 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Eto'o, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.