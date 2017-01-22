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Ümraniyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0
FUTBOL

Ümraniyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti

22 Ocak 2017 Pazar, 15:33:55 Güncelleme: 15:35:21

Ümraniyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Bora Özkara

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Mehmet Seyfettin, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Bulut Kaya (Dk. 72 Abdullah Halman), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Serdar Özbayraktar (Dk. 84 Bahadır Taşdelen), Samet Asatekin (Dk. 89 Tarık Tekdal), A'beka

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Berkay Can Değirmencioğlu, Cemil Adıcan, Şaban Özel, Kağan Söylemezgiller, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Kala, Fevzi Özkan (Dk. Artun Akçakın), Abdulaziz Solmaz (Dk. 77 Mertcan Çam), Batuhan Karadeniz (Dk. 65 Caner Cavlun)

Gol: Dk. 73 A'Beka (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 57 Şaban Özel (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Batuhan Karadeniz, Dk. 58 Sinan Ören (Şanlıurfaspor)

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Karşılaşmanın 75. dakikasında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, itirazlarından dolayı hakem Ali Şansalan tarafından tribüne gönderildi.

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