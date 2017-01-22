BANDIRMASPOR HABERLERİ
22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Bandırmaspor: 0 - Denizlispor: 0
FUTBOL

Bandırmaspor: 0 - Denizlispor: 0

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, kendi evinde Denizlispor'la golsüz berabere kaldı

22 Ocak 2017 Pazar, 15:59:42 Güncelleme: 16:01:45

BANDIRMASPOR: 0 - DENİZLİSPOR: 0

STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Yıldırım

BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit Gökoğlan (Dk. 59 Sertaç Çam), Brinner, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk. 69 Doğan Karakuş), Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 80 Üstün Bilgi )
DENİZLİSPOR: Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Alp Kulga, Ziya Alkurt (Dk. 89 Cihan Öykaymak), Yasin Ozan, Andre Moritz (Dk. 60 Barış Örücü), Kappel, Veli Acar (Dk. 76 Anıl Taşdemir), Sankoh, Kerem Can Akyüz

SARI KART: Dk. 82 Kappel (Denizlispor)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

11'ler belli oldu!
Ünlülerin ev halleri
MAGAZİN

Eda Taşpınar'ın mutfak pozu sosyal medyayı salladı
İlhan Cavcav'ın Türk futboluna damga vuran hikayeleri...
FUTBOL

Hastanede bile transfer yapmıştı...
Spor camiasından İlhan Cavcav için başsağlığı mesajları...
FUTBOL

Fatih Terim: "İlhan Cavcav kötü günlerde..."