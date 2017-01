Bandırmaspor: 0 - Denizlispor: 0

BANDIRMASPOR: 0 - DENİZLİSPOR: 0



STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Yıldırım



BANDIRMASPOR: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç, Yiğit Gökoğlan (Dk. 59 Sertaç Çam), Brinner, Gökhan Karadeniz, Marino, Emre Güngör, Feridun Kıroğlu (Dk. 69 Doğan Karakuş), Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 80 Üstün Bilgi )

DENİZLİSPOR: Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Alp Kulga, Ziya Alkurt (Dk. 89 Cihan Öykaymak), Yasin Ozan, Andre Moritz (Dk. 60 Barış Örücü), Kappel, Veli Acar (Dk. 76 Anıl Taşdemir), Sankoh, Kerem Can Akyüz



SARI KART: Dk. 82 Kappel (Denizlispor)

