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Osasuna: 3 - Sevilla: 4
FUTBOL

Osasuna: 3 - Sevilla: 4

La Liga'da Sevilla, Osasuna'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti

22 Ocak 2017 Pazar, 17:01:58 Güncelleme: 17:09:31

OSASUNA: 3 - SEVILLA: 4

La Liga'da 19. hafta maçında Sevilla, Osasuna'ya konuk oldu.

Sergio Leon'un 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi, 43. dakikada Vicente Iborra'nın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda tempo yükseldi.

Iborra, 63. dakikada yaptığı ters vuruşla Osasuna'nın 2-1 öne geçmesine neden olsa da 65. dakikada skoru yeniden eşitledi.

Sevilla, 80. dakikada Franco Vazquez, 90. dakikada da Pablo Sarabia'nın golleriyle skoru 4-'ye taşıdı. Osasuna mücadelenin son anlarında Kenan Kodro'nun golüyle farkı 1'e indirse de bu puan almaları için yeterli olmadı. Sevilla mücadeden 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sevilla puanını 42'ye yükselterek, lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

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