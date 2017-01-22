22 Ocak 2017 Pazar, 17:14:58 | Güncelleme: 17:19:31
1
1|5
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor maçında, lacivert-beyazlıları çıldırtan bir pozisyon yaşandı.
2
2|5
Mücadelenin 33. dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Onur Recep Kıvrak çizgi üzerinden yaptığı 2 müdahale ile güçlükle çıkardı.
3
3|5
Kasımpaşalı futbolcular topun kale çizgisini geçtiği yönünde uzun süre gol itirazlarında bulundu.
HABERİN DEVAMI
4
4|5
Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler golü vermedi ve oyunu devam ettirdi.
5
5|5
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu yaşanan pozisyonu yorumladı. Çulcu şu ifadeleri kullandı:
"Kalecinin kafası içeride, top kalecinin kafasından daha da ileride ve bir kol uzanıyor. Dolayısıyla ilk görüntüye göre topun tamamen geçtiğini düşünüyorum. Gol verilmesi doğru olurdu. Devam kararı yanlış."