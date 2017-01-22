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FUTBOL

Kasımpaşa'yı çıldırtan pozisyon

22 Ocak 2017 Pazar, 17:14:58

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    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor maçında, lacivert-beyazlıları çıldırtan bir pozisyon yaşandı.

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    Mücadelenin 33. dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Onur Recep Kıvrak çizgi üzerinden yaptığı 2 müdahale ile güçlükle çıkardı. 

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    Kasımpaşalı futbolcular topun kale çizgisini geçtiği yönünde uzun süre gol itirazlarında bulundu.

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