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MHK eski başkanı Mustafa Çulcu yaşanan pozisyonu yorumladı. Çulcu şu ifadeleri kullandı:

"Kalecinin kafası içeride, top kalecinin kafasından daha da ileride ve bir kol uzanıyor. Dolayısıyla ilk görüntüye göre topun tamamen geçtiğini düşünüyorum. Gol verilmesi doğru olurdu. Devam kararı yanlış."