Rıza Çalımbay: Yaptığımız riskli değişikliğin faydasını gördük

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, mağlup duruma düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını belirterek, "Son yaptığımız riskli değişikliğin faydasını gördük. Maçın sonlarında karşılaşmayı kazanmak çok güzel." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Osmanlıspor'un hem Türkiye hem de Avrupa'da iyi bir performans sergilediğini ifade ederek, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi.

Çalımbay, iyi mücadele ettiklerine işaret ederek, "Mağlup duruma düştük ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Zaman zaman hatalar yaptık. Özellikle maçın ikinci yarısında mecburen riske girdik. Son yaptığımız riskli değişikliğin faydasını gördük. Maçın sonlarında karşılaşmayı kazanmak çok güzel." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Çalımbay, "Sadece bu maç için söylemiyorum. Biz geldikten sonra mükemmel bir grafik çizdiler. Hepsinin isteği, arzusu çok iyi. Başta Eto'o olmak üzere sorumluluk alıyorlar ve takıma sahip çıkıyorlar. Şu ana kadar iyi bir istikrar yakaladık ama önemli olan ligin sonunu iyi bir şekilde bitirmek. Bizim bütün amacımız, ligi inşallah ilk 10'un içinde iyi bir yerde bitirmek." ifadelerini kullandı.

FUTBOL İÇİN DOĞMUŞTU

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle çok üzüldüğünü belirten Çalımbay, duayen başkan için şunları söyledi:

"Kulübüne her şeyini veren bir başkandı. Hastanede bile takımını bırakmadı. Son transfere kendi önünde imza attırdı. Buraya Afrika'dan çok iyi oyuncular transfer etti. Üç büyüklerin hepsine mükemmel oyuncular getirdi. Kulübünü maddi açıdan sıkıntı yaşamayan bir duruma getirdi. Mükemmel bir altyapı oluşturdu. Futbol için yaratılmış, doğmuş birisiydi başkan. O yüzden de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Futbol camiası açısından çok büyük bir kayıp. İnşallah, yarın cenazesine katılacağız."

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: OYNADIK VE MAĞLUP OLDUK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise "Oynadık ve mağlup olduk" diyerek salondan ayrıldı.