Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönünde bugün basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Taraftarlarımızın transfer çalışmalarıyla ilgili resmi yayın organlarımız tarafından yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini rica ederiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."