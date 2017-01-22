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Tolgay Arslan
FUTBOL

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı

22 Ocak 2017 Pazar, 18:11:28 Güncelleme: 18:12:22

Beşiktaş Kulübü, Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönünde bugün basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Taraftarlarımızın transfer çalışmalarıyla ilgili resmi yayın organlarımız tarafından yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini rica ederiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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