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Samet Aybaba
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Bursaspor'da Samet Aybaba sesleri!

Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışlarını yoğunlaştıran Bursaspor'un Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi

22 Ocak 2017 Pazar, 18:59:20 Güncelleme: 19:00:29

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verilmişti.

4 gün sonra kupada Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da teknik direktör arayışları da başladı. Bursaspor'da gündeme gelen ilk isim Timsah'ın şampiyon olduğu dönemde Ertuğrul Sağlam'ın yardımcılığını yapan Mutlu Topçu oldu. En son Gaziantepspor'u çalıştıran Topçu ile görüşen yönetim, daha sonra bu kararından vazgeçti. Topçu'nun ardından gündeme gelen bir diğer isim ise Samet Aybaba oldu. Bursaspor yönetiminin tecrübeli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü yarın açıklaması bekleniyor.

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