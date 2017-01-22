Ersun Yanal: Amacımız ve hedefimiz belli

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından şunları slöyledi:

“Bizim için bugün çok üzücü bir gün. Futbolumuzun büyüğü, benim başkanım, Türk futbolunun babası, neredeyse baba yarım, hepimize emeği geçen çok değerli İlhan Cavcav başkanımızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk futboluna başsağlığı diliyorum. Ülkenin en önemli simalarındandı. Çok iyi bir sanayici ve başkandı. Yarattığı değerlerle hepimize örnek olan bir insandı.

İkinci döneme deplasmanda iki galibiyetle başladık. Bizim amacımız ve hedefimiz belli. Biz hedefe gidecek bir takım oluşumu için mücadele ediyoruz. Transferlerdeki bir takım sıkıntılar için oldukça çaba harcıyoruz. Arka plandaki bir takım sorunların da üstesinden gelip, başarıya yönelecek bir kadroyu kurmaya ve yönetmene çalışıyoruz. İşimiz derin ve zor. Bir yandan da futbolun bir başka gerçeği var ki o da skor. Başarısızlık sahiplenilecek bir sonuç değil elbette ama biz bunu sahipleniyoruz. Katılan her oyuncuyla birlikte Trabzonspor'u başarıya götürecek bu yolculuğa devam etmek istiyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızı seçme ve hassasiyetimiz konusunda taviz vermeyeceğiz. Zirveye yönelik, hedefimiz için çalışmalar yapmaktan vazgeçmeyeceğiz.”