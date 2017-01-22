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Göztepe: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2
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Göztepe: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe ile Büyükşehir Gaziantepspor, 2-2 berabere kaldı

22 Ocak 2017 Pazar, 21:20:21 Güncelleme: 21:21:15

TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Göztepe, son dakikada penaltıdan yedikleri golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Göztepe: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2

Stat: Bornova

Hakemler: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Candaş Elbil

Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs, Lokman Gör, Gençer Cansev, Leo, Gosso, Murat Akın (Dk. 82 Emre Can Coşkun), Emre Aygün (Dk. 46 Sandro), Halil Akbunar (Dk. 88 Umut Nayir), Tayfur Bingöl, Jahovic

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Erhan Kartal, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Özgür Özkaya, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadji (Dk. 86 Ramazan Civelek), Keita (Dk. 82 Ekigho), Ahmet Kesim, Uche Kalu (Dk. 66 Tevfik Köse), Muhammet Reis

Goller: Dk. 27 ve 90+5 Muhammet Reis (Penaltılardan) (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 49 Tayfur Bingöl, Dk. 75 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tayfur Bingöl, Dk. 39 Murat Akın, Dk. 77 Gosso, Dk. 84 Günay Güvenç, Dk. 90+2 Emre Can Coşkun (Göztepe), Dk. 39 Wadji, Dk. 45+1 Keita, Dk. 79 Tevfik Köse, Dk. 86 Erhan Kartal (Büyükşehir Gaziantepspor)

 

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