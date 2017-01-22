TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Göztepe, son dakikada penaltıdan yedikleri golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Göztepe: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2
Stat: Bornova
Hakemler: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Candaş Elbil
Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs, Lokman Gör, Gençer Cansev, Leo, Gosso, Murat Akın (Dk. 82 Emre Can Coşkun), Emre Aygün (Dk. 46 Sandro), Halil Akbunar (Dk. 88 Umut Nayir), Tayfur Bingöl, Jahovic
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Erhan Kartal, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Özgür Özkaya, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadji (Dk. 86 Ramazan Civelek), Keita (Dk. 82 Ekigho), Ahmet Kesim, Uche Kalu (Dk. 66 Tevfik Köse), Muhammet Reis
Goller: Dk. 27 ve 90+5 Muhammet Reis (Penaltılardan) (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 49 Tayfur Bingöl, Dk. 75 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Tayfur Bingöl, Dk. 39 Murat Akın, Dk. 77 Gosso, Dk. 84 Günay Güvenç, Dk. 90+2 Emre Can Coşkun (Göztepe), Dk. 39 Wadji, Dk. 45+1 Keita, Dk. 79 Tevfik Köse, Dk. 86 Erhan Kartal (Büyükşehir Gaziantepspor)