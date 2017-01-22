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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Başakşehir değerlendirmesi

22 Ocak 2017 Pazar, 22:14:37

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    Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı...

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    İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

    "25 -26 maçtır yenilmeyen bir takıma karşı oynuyorsunuz. Fenerbahçe iyi oynuyor. Başakşehir savunma anlamında iyi ama hücum olarak beklentinin altında kaldı. Lider takım gibi oynamıyor."

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    "Başakşehir beklentinin altında. 6 sarı kart ilk devre için yüksek bir sayı."

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