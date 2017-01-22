Ozan Tufan'dan Başakşehir maçı yorumu

Fenerbahçeli Ozan Tufan, maçın ardından şunları söyledi:

"Öncelikle zor bir karşılaşma oldu. Karşı takımın oyuncuları son derece kaliteli ve iyiler ama biz de çok iyi bir takımız. Arkadaşlığımızı sahaya yansıttığımızda iyi bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Bugün üst düzey bir futbol oynayamadık ama mücadelemizi sahaya yansıttık.Sonuna kadar mücadele ettik."

"Arka adalemde sertleşme oldu ve bu nedenle oyundan çıktım. Açıkçası devam etmek istedim ama hocam riske atmak istemedi. Kendimize güveniyoruz. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Herkesi tebrik ederim."

"VOLKAN AĞABEY DÜN MESAJ ATTI..."

"Gole ilişkin şöyle bir anı paylaşmak istiyorum, dün geceye ilişkin. Uyuyordum ancak bir mesaj geldi. Volkan Demirel ağabey yan odadan mesaj attı. Bana; 'yarın golün var, hadi uyu' dedi. Bugün de sabahtan bu yana bana 'golün var' diyordu. Ben de golümü attım. Güzel anı oldu. En önemlisi de 3 puan kazandık ve sevindiren şey; Fenerbahçe'nin üst sıralardan düşmemesi oldu."

"3 kulvarda da zorlu maçlarımız var. Kazandığımız sürece yarıştan kopmayacağız. Herkes inanıyor. Yarıştan kopmayıp şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz."