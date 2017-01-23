Galatasaray'da Riekerink krizi

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EKONOMİK DURUM BAŞKANI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Riekerink’in gönderilmesi konusunda daha önce birçok kez kendisine yapılan uyarıları dikkate almayan ve hoca değişikliğine karşı çıkarak Hollandalı’ya destek veren başkan Dursun Özbek’in Karabük mağlubiyeti sonrasında nasıl bir tavır alacağı henüz bilinmiyor.