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Galatasaray'da Riekerink krizi

22 Ocak 2017 Pazar, 23:50:27

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    HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ

    G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink’in Karabük deplasmanında alınan mağlubiyette en az hakem Cüneyt Çakır kadar hatalı görünen kararları yönetimi kızdırdı.

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    Ligin ilk yarısındaki kötü gidişatın ardından da gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hollandalı teknik adam, yeniden topun ağzına geldi.

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    Riekerink’in daha önce de görevine son verilmesini isteyen bazı idarecilerin, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek’i uyarmaya hazırlandıkları bildirildi.

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