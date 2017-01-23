Beşiktaş Ersan Gülüm'ü bitirdi

22 Ocak 2017 Pazar, 23:59:13 | Güncelleme: 23 Ocak 2017 Pazartesi, 04:09:09
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
Sürpriz bir şekilde Beşiktaş’ın gündemine giren Ersan Gülüm transferinde yine flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro’ya Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan’ın geri dönme isteğiyle harekete geçen Kartal, oyuncuyu bedelsiz vermeye sıcak bakan Çinliler’in daha sonra yüksek bonservis ücreti talep etmesiyle frene basmıştı.
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Ancak pes etmeyen Ersan Gülüm, kulübünün yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında bir anlamda transferi kendi kendine bitirmiş oldu...
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Yıllık 4 milyon Euro gibi bir ücret kazanmasına karşın Beşiktaş aşkı ağır basan başarılı stoper, Hebei China Fortune yöneticilerini ikna etti.
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ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKMIYOR AMA!..
Beşiktaş kulübü, Hebei China Fortune yetkilileri ile Ersan’ın 1,5 yıllığına kiralanması konusunda el sıkıştı.
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Bu transfer için Siyah-Beyazlılar’ın kasasından hem kiralık bedeli hem de oyuncuya ödenecek para olarak 500 bin Euro civarında cüzi bir rakamın çıkacağı öğrenildi.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in Mitrovic’in de gelmesinin ardından stoper bölgesinde fazla oyuncu olduğu için Ersan’ın dönmesine sıcak bakmadığı ve topu yönetime attığı belirtildi.
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Özellikle başkan Fikret Orman’ın Ersan’ın dönmeyi çok istemesinin yanı sıra düşük bir maliyet olduğu için transferi gerçekleştirme kararı aldığı kaydedildi.