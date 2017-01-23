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FUTBOL

Beşiktaş Ersan Gülüm'ü bitirdi

22 Ocak 2017 Pazar, 23:59:13

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT

    Sürpriz bir şekilde Beşiktaş’ın gündemine giren Ersan Gülüm transferinde yine flaş gelişmeler yaşanıyor...

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    Geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro’ya Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan’ın geri dönme isteğiyle harekete geçen Kartal, oyuncuyu bedelsiz vermeye sıcak bakan Çinliler’in daha sonra yüksek bonservis ücreti talep etmesiyle frene basmıştı.

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    Ancak pes etmeyen Ersan Gülüm, kulübünün yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında bir anlamda transferi kendi kendine bitirmiş oldu...

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