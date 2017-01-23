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Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaşlı Aboubakar'ın ülkesi Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nda gruptan çıktı. Golcü futbolcunun dönüş tarihi uzadı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 00:07:34 Güncelleme: 00:08:48

Gabon'un ev sahipliğinde düzenlenen 31. Afrika Kupası'nda A Grubu maçları bu gece tamamlandı. Ev sahibi ülke olan Gabon'un Kamerun ile 0-0 berabere kaldığı maç sonunda Afrika Uluslar Kupasına ilk turdan veda etti. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 83. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada Kamerun kendisine gereken 1 puanı almayı başararak A Grubu'nu 5 puan ile lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Burkina Faso, Gine Bissau'yu 2-0 yendi ve 5 puana ulaşarak grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

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